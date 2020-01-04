ضبط متهم بخطف ثلاثة أشخاص بالمدينة القديمة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 09:33 مساء
المتهم بخطف ثلاثة أشخاص في المدينة القديمة في طرابلس، 4 يناير 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، القبض على متهم بخطف ثلاثة أشخاص بقوة السلاح في المدينة القديمة في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب تحريات المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي ألقى القبض على المتهم «أ. م. م. أ» الذي نفذ جريمته من أجل الحصول على مبلغ مالي من عائلة المخطوفين، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة.

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ونوهت الوزارة بجهود كافة الأجهزة الأمنية التابعة لها في حفظ الأمن والسهر على راحة المواطنين، مؤكدة «ضربها بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين»؛ لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل البلاد.

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