شركة الكهرباء: سرقة خط الخلاطة جنوب الزاوية بمسافة 1200 متر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 07:00 مساء
محولات كهرباء. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة خط الخلاطة جنوب الزاوية الذي يتغذى من محطة 30 ناصر، ويغذي أكثر من 70 محولا مسافة 1200 متر، «ضمن التعديات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية».

وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن سرقة المحول أدت لانقطاع الكهرباء على عديد المناطق من بينها منطقة الشعاليل.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت في أواخر ديسمبر الماضي، عن توصيل وشحن دائرة القرة بوللي 220 كيلو فولت، والقرة بولي المشروع رقم 1 جهد 30 ك.ف.

وقالت الشركة حينها إن عمليات التوصيل جاءت بعد الانتهاء من أعمال تركيب الموصلات التي تعرضت للقطع بسبب الاشتباكات التي يشهدها جنوب العاصمة طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
داخلية «الوفاق»: يجب القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة
ليبيا
خبراء أميركيون يبحثون مع حكومة الوفاق «خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات»
ليبيا
الاقتصاد الليبي 2020: وديعة الحرب والانقسام
ليبيا
الجريدة الرسمية التركية تنشر مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا
ليبيا
عجز إقليمي عن منع تمدد الصراع الليبي استباقا لتصاعد التدخل الروسي والتركي
ليبيا
جريدة «الوسط»: الهاجس التركي يكسر الجمود السياسي الدولي
ليبيا
خلال تسلم بلاده مقعدها بمجلس الأمن.. المنصف البعتي: تونس ستعمل بشكل فاعل على حل ...
ليبيا
الملاكم بريبش: يسعدني تمثيل ليبيا في المحافل الخارجية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد إزالة شعر وجهك بالشفرة