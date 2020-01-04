شركة الكهرباء: سرقة خط الخلاطة جنوب الزاوية بمسافة 1200 متر

محولات كهرباء. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة خط الخلاطة جنوب الزاوية الذي يتغذى من محطة 30 ناصر، ويغذي أكثر من 70 محولا مسافة 1200 متر، «ضمن التعديات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية».

وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن سرقة المحول أدت لانقطاع الكهرباء على عديد المناطق من بينها منطقة الشعاليل.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت في أواخر ديسمبر الماضي، عن توصيل وشحن دائرة القرة بوللي 220 كيلو فولت، والقرة بولي المشروع رقم 1 جهد 30 ك.ف.

وقالت الشركة حينها إن عمليات التوصيل جاءت بعد الانتهاء من أعمال تركيب الموصلات التي تعرضت للقطع بسبب الاشتباكات التي يشهدها جنوب العاصمة طرابلس.