جهاز الإسعاف: 5 قتلى و3 مصابين جراء «رماية عشوائية» في طريق السدرة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 04 يناير 2020, 04:48 مساء

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، سقوط خمسة قتلى وثلاثة مصابين في «رماية عشوائية» بمنطقة طريق السدرة بصلاح الدين في العاصمة طرابلس.

وأوضح علي، في اتصال خاص لـ«بوابة الوسط»، أن عددًا من العائلات مازالوا عالقين، ويحاول الجهاز الوصول إليهم لمساعدتهم على الخروج؛ إلا أن الأوضاع في المنطقة غير آمنة، مطالبًا بفتح «ممرات آمنة» للمواطنين وفرق الإسعاف.

وتابع أن مجموعة من الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ استطاعت الدخول إلى المنطقة وإخراج ثلاثة مصابين وخمسة قتلى، إلا أن «العدد الكلي (للضحايا) غير معلوم بعد».

ولم يوضح الناطق مصدر الرماية العشوائية وأسبابها،  فيما لم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.

«الإسعاف» يدين تعرض مستشفى «ابن النفيس» بطرابلس لقذائف عشوائية فجر السبت

وفي وقت سابق اليوم، دان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، تعرض مستشفى «ابن النفيس» لعلاج السكري والغدد الصماء بطرابلس، إلى قذائف عشوائية، فجر السبت.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن غرفة العناية الفائقة بالمستشفى تعرضت للتدمير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
داخلية «الوفاق»: يجب القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة
ليبيا
خبراء أميركيون يبحثون مع حكومة الوفاق «خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات»
ليبيا
الاقتصاد الليبي 2020: وديعة الحرب والانقسام
ليبيا
الجريدة الرسمية التركية تنشر مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا
ليبيا
عجز إقليمي عن منع تمدد الصراع الليبي استباقا لتصاعد التدخل الروسي والتركي
ليبيا
جريدة «الوسط»: الهاجس التركي يكسر الجمود السياسي الدولي
ليبيا
خلال تسلم بلاده مقعدها بمجلس الأمن.. المنصف البعتي: تونس ستعمل بشكل فاعل على حل ...
ليبيا
الملاكم بريبش: يسعدني تمثيل ليبيا في المحافل الخارجية
رياضة محلية
الجزائر تؤكد تضامنها مع الليبيين ووقوفها على مسافة متساوية من أطراف النزاع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد إزالة شعر وجهك بالشفرة