جهاز الإسعاف: 5 قتلى و3 مصابين جراء «رماية عشوائية» في طريق السدرة بطرابلس

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، سقوط خمسة قتلى وثلاثة مصابين في «رماية عشوائية» بمنطقة طريق السدرة بصلاح الدين في العاصمة طرابلس.

وأوضح علي، في اتصال خاص لـ«بوابة الوسط»، أن عددًا من العائلات مازالوا عالقين، ويحاول الجهاز الوصول إليهم لمساعدتهم على الخروج؛ إلا أن الأوضاع في المنطقة غير آمنة، مطالبًا بفتح «ممرات آمنة» للمواطنين وفرق الإسعاف.

وتابع أن مجموعة من الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ استطاعت الدخول إلى المنطقة وإخراج ثلاثة مصابين وخمسة قتلى، إلا أن «العدد الكلي (للضحايا) غير معلوم بعد».

ولم يوضح الناطق مصدر الرماية العشوائية وأسبابها، فيما لم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.

«الإسعاف» يدين تعرض مستشفى «ابن النفيس» بطرابلس لقذائف عشوائية فجر السبت

وفي وقت سابق اليوم، دان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، تعرض مستشفى «ابن النفيس» لعلاج السكري والغدد الصماء بطرابلس، إلى قذائف عشوائية، فجر السبت.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن غرفة العناية الفائقة بالمستشفى تعرضت للتدمير.