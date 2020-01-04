«تعليم الوفاق» تبدأ برنامجا تدريبيا للمراقبين ومديري مكاتب التفتيش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 04:30 مساء
برنامج تدريبي للمراقبين ومديري مكاتب التفتيش, 4 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)

بدأت وزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم السبت، في طرابلس برنامجا تدريبيا حول كتابة التقارير والمراسلات الإدارية وتنمية المهارات القيادية والإدارية، والذي يستمر ثمانية أيام في بلديات طرابلس الكبرى.

يحضر البرنامج مراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش والنشاط المدرسي، ويتضمن محاضرات وورش عمل في مجال كتابة التقارير والمراسلات الإدارية لمراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش، يقدمها المدرب عادل الساعدي، وتنمية المهارات القيادية والإدارية لمديري مكاتب النشاط المدرسي يقدمها المدرب عمر الرمالي، بحسب بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وأكدت مديرة إدارة الموارد البشرية بالوزارة الدكتورة آمال لابه، أهمية إقامة مثل هذه الدورات في الرفع من كفاءة مراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش والنشاط المدرسي في مجالات إعداد وتطوير القادة وكتابة التقارير والمراسلات الإدارية، حسب ما جاء بصفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

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