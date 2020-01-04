الجروشي لـ«بوابة الوسط»: 49 نائبًا حضروا جلسة مستأنفة لمجلس النواب.. ونواصل أعمالنا غدًا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 04 يناير 2020, 04:01 مساء
عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي، إن المجلس قرر تعليق جلسته التي عقدها اليوم السبت، في بنغازي، إلى يوم غدٍ الأحد، لمناقشة أهم المستجدات على الساحة الليبية.

وأضاف الجروشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «الجلسة قانونية كونها جلسة مستأنفة عن أخرى سابقة، وحضرها اليوم 49 نائبًا، وترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس إحميد حومة».

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وذكر عضو مجلس النواب أن الجلسة شهدت الموافقة على تغيير اسم الحكومة الليبية الموقتة، إلى «الحكومة الليبية».

وأوضح أن «نوابًا كثيرين لم يتمكنوا من حضور الجلسة كونها عقدت بشكل طارئ، ونظرًا لضيق الوقت، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل انتقال جوي لنواب الجنوب وبعض مدن الغرب».

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»؛ تزامنًا مع الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس اليوم، السبت، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس إحميد حومة، فإن المجلس قرر تخصيص ميزانية طوارئ لقوات القيادة العامة بقيمة 20 مليار دينار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.

وأحال المجلس إلى لجنته التشريعية قرارًا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل «كافة المنافذ البحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات».

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