رئيس الاتحاد الأفريقي يعبر عن قلقه بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 03:34 مساء
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أديس أبابا، 7 ديسمبر 2019 (فرانس برس).

أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد عن قلقه بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا .

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان نُشر مساء أمس الجمعة أنه «قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة»، حسب «فرانس برس».

وجاء في البيان أن «التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلد تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديموقراطية والنمو».

وطالب فكي المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذراً من «عواقب خطيرة» لمجمل القارة.

ووافق البرلمان التركي الخميس الماضي على مذكرة مقدّمة من الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا، بناء على طلب من حكومة الوفاق.

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