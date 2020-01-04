«النواب» يخصص 20 مليار دينار ميزانية طوارئ للقوات المسلحة

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس قرر تخصيص ميزانية طوارئ لقوات القيادة العامة بقيمة 20 مليار دينار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.

جاء ذلك في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»؛ تزامنا مع الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس اليوم السبت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة.

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وأحال المجلس إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل «كافة المنافذ والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات». وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس طلال الميهوب، في كلمته خلال الجلسة، إن «المنافذ التي تسيطر عليها الميليشيات تسمح بدخول المرتزقة ولا سيما من ناحية تونس».

وصوت المجلس بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في 27 نوفمبر الماضي، وإلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي.