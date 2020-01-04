«النواب»: تصويت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي إلى القضاء بتهمة «الخيانة العظمى»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 01:06 مساء
جانب من جلسة مجلس النواب المنعقدة في بنغازي، 4 يناير 2020 (الإنترنت).

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوت بالإجماع  على «إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير الخارجية ووزير الداخلية بحكومة الوفاق وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى».

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس اليوم، السبت، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، لمناقشة مذكرتي التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر الماضي. 

وصوت نواب المجلس الذين حضروا الجلسة بالإجماع على إلغاء المذكرتين، معتبرين أنهما «كأن لم تكن».  

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