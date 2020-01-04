«الأرصاد» يتوقع طقسا معتدلا اليوم ويحذر من الأحوال الجوية الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 11:29 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس يميل للاعتدال اليوم، السبت، على أغلب المناطق نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم بين 12 و16 درجة، وتسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا أثناء الليل والصباح الباكر، حيث لا تتجاوز ثلاث درجات مئوية على مناطق الجنوب، و تقترب من الصفر المئوي على المناطق الجبلية، حسب نشرة التنبؤات الصادرة عن المركز.

ومن المتوقع أن تتأثر أغلب مناطق الشمال بداية من مساء غد الأحد بامتداد منخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة، مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

وتوقع المركز أن تتراوح كمية الأمطار بين جيدة إلى غزيرة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد بداية من يوم الإثنين المقبل على الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي، مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة مع احتمال سقوط رخات من الثلج على بعض مناطق الجبل الأخضر.

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