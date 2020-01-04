الأرصاد: أمطار على طرابلس ومصراتة استمرت حتى الثامنة صباحا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأمطار هطلت على عدد من مناطق ليبيا اعتبارا من الساعة الثامنة صباح أمس الجمعة إلى الثامنة من صباح اليوم السبت.

وأوضح أن محطات الأمطار التي أمكن الاتصال بها والحصول على قياساتها حتى العاشرة صباح اليوم السبت، هي: محطات: مدينة طرابلس، ومصراتة الأرصاد، ومصراتة المدينة، ومطار مصراتة، ومصراتة البحوث، والمرج الأرصاد.

وتوقع المركز في نشرته الجوية الصادرة أمس الجمعة أن تتكاثر الأمطار بداية من غد الأحد مع سقوط أمطار متفرقة على شمال ليبيا قد تكون بكميات جيدة على بعض المناطق.