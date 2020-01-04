البعثة الأممية: مقتل 11 مدنيا وإصابة 40 في ديسمبر بسبب حرب طرابلس

اشتباكات في منطقة اسبيعة على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس، 29 أبريل 2019. (فاضل سينا، أ ف ب)

قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن ما لا يقل عن 11 مدنيا قتلوا في المواجهات المسلحة قرب العاصمة طرابلس خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 40 أخرين، مشددا على أن تصاعد المواجهات مؤخراً في طرابلس يؤثر بشكل مباشر على استمرار واستدامة تقديم الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في أبو سليم وعين زارة وتاجوراء والمناطق المجاورة لمطار معيتيقة.

وتابعت البعثة في بيان الجمعة، أن ما يقارب نصف المرافق الصحية في البلديات الثلاث أصبحت تقع في نطاق الاشتباكات الحالية، حيث تم، حتى الآن، إجبار 12 منشأة صحية على الإغلاق، كما توجد أربعة مراكز أخرى للرعاية الصحية الأولية في بلدية عين زارة في المناطق المعرضة للخطر وعلى وشك الإغلاق.

وأوضح البيان أن هناك أكثر من 6000 من العاملين الطبيين وغير الطبيين يخاطرون بحياتهم لضمان توفير الخدمات الصحية في البلديات الثلاث، مضيفا أن استمرار العنف قد يؤدي إلى إيقاف ما لا يقل عن 72000 استشارة طبية على الأقل شهرياً في 48 منشأة للرعاية الصحية الأولية.

ولفت إلى أن تصاعد القتال المسلح تسبب في تعليق جميع المدارس العامة والخاصة في بلديتي أبو سليم وعين زارة، حيث تم إغلاق أكثر من 210 مدارس ورياض أطفال، مما يحرم أكثر من 113.000 طفل في سن المدرسة من الحق في التعليم.