الحكومة الموقتة تكلف قائمين بأعمال السفارة في مصر والجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 10:42 مساء

قررت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله عبدالرحمن الثني، تكليف عدد من القائمين بالأعمال لشغل سفارات وبعثات ليبيا في كل من مصر ومندوبية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس وزراء الحكومة الموقتة اليوم الجمعة، لبحث «تداعيات الغزو التركي المحتمل على ليبيا»، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.

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وبحسب البيان، جاء القرار عقب المساعي الدبلوماسية التي أجرتها الحكومة الموقتة مع «الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لأي تدخل أجنبي في ليبيا».

وأكد مجلس وزراء الحكومة الموقتة أنه في حالة انعقاد دائم وأن كافة إمكانيات الحكومة مسخرة لـ«خدمة المجهود الحربي للقوات المسلحة العربية الليبية حتى تحرير كل شبر في ربوع ليبيا».

ووافق البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس، على تفويض يسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

اجتماع طارئ لمجلس وزراء الحكومة الموقتة, 3 يناير 2019 (الحكومة الموقتة)
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