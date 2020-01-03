الإمارات ترفض «أي مسوغات قانونية» للتدخل التركي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 08:07 مساء
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات, (أرشيفية : الإنترنت)

دانت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة خارجيتها، القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدة «رفضها أي مسوغات قانونية تستخدمها تركيا».

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وام»، على أن مثل هذا التدخل «يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط».

إردوغان وماكرون يناقشان التطورات في ليبيا

ووافق البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس، على تفويض يسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وفي 27 نوفمبر 2019 وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن الصلاحيات البحرية، والثانية تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.

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