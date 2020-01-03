الاتحاد الأوروبي: «عملية برلين» الطريق الوحيدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

الناطق باسم الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو. (الإنترنت)

شدد الناطق باسم الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، على أن الوضع الحالي في ليبيا «يستدعي دعم الجميع لعمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وعملية برلين» التي قال «إنها الطريق الوحيدة الواجب اتباعها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونقلت «آكي» عن ستانو قوله، اليوم الجمعة، إن الأوروبيين يرون دعم الأطراف المتقاتلة في ليبيا «لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في هذا البلد وفي عموم المنطقة»، مؤكدا أنه «من المهم أن تحترم كل الأطراف الدولية قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا».

وعبر ستانو عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق لتصويت البرلمان التركي يوم أمس على قرار يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أن الاتحاد «لا يزال يرى أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا».

وأكد الناطق باسم الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصميم الاتحاد على الاستمرار في دعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والإجراءات المؤدية إلى وقف إطلاق النار بهدف الوصول إلى مفاوضات سياسية.