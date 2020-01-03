بيان برلماني سعودي إماراتي مصري بحريني بشأن التدخل التركي في ليبيا

جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي. (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت برلمانات أربع دول عربية هي: مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان مشترك، رفضها موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق.

صدر البيان، اليوم الجمعة عن كل من: مجلس النواب المصري، ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، والسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب.

وشدد على رفض الدول الأربع قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا، قائلا: «نؤكد على رفض التدخل الخارجي، وانتهاك سيادة واستقلالية أي دولة عربية، من أي طرف كان»، مشيرا إل قلق هذه الدول «إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار».

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واعتبر البيان أن قرار البرلمان التركي «يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها»، مطالبا المجتمع الدولي بـ«الإسراع في القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع».