مواصلات «الوفاق»: العاملون في مطار معيتيقة وراء عودة العمل سريعا

عاملون يقومون بأعمال صيانة في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت وزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق إن عودة العمل سريعا في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس تعود إلى قيام العاملين بسرعة تنظيم المهبط وصيانة الأضرار التي لحقت به جراء القصف الصاروخي الذي تعرض له.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أن الوزير قدم الشكر لجميع العاملين في المطار «على الجهد الذي بذلوه في الصباح الباكر من يوم الجمعة، وذلك بتنظيف المهبط وصيانة الأضرار التي لحقت به جراء القصف الصاروخي الذي تواصل لعدة مرات ليلة الجمعة».

وكانت حركة الملاحة الجوية توقفت في المطار بعد سقوط أكثر من 20 صاروخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار ومحيطه، حسب المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»؛ قبل أن يعلن المطار استئناف الرحلات.