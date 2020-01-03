داخلية «الوفاق»: إنشاء بوابات أمنية داخل طرابلس وتاجوراء والقربوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 09:06 صباحا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنشاء بوابات أمنية داخل بلديتي تاجوراء والقربوللي والعاصمة طرابلس، بهدف «الحفاظ على الأمن والاستقرار».

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه «بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بتعليمات رئيس الفرع، قامت يوم الخميس الدوريات الأمنية التابعة للفرع بإنشاء البوابات الأمنية داخل بلديتي تاجوراء والقربوللي والعاصمة طرابلس... للحفاظ على الأمن والاستقرار، والسهر على راحة المواطنين، وأداء المهام الأمنية خدمة للوطن والمواطن».

في سياق آخر، أشارت الوزارة إلى إقامة حفل تخريج الدفعة الثانية من الشرطة في نالوت لصالح الإدارة العامة للدعم المركزي، أمس الخميس، بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب، العميد فتحي عون، ومدير أمن نالوت وعدد من الضباط من الإدارة العامة للتدريب ومديرية أمن نالوت. وخلال الحفل، تم استعراض للتدريبات التي تلقاها الطلبة طيلة فترة التدريب وعرض للمسير العسكري.

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