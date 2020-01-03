إطلاق الناشط المدني خالد السكران بعد 24 ساعة من توقيفه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 12:12 صباحا
الناشط المدني الليبي خالد موسى السكران. (بوابة الوسط)

أعلن الناشط المدني، خالد موسى السكران، إطلاقه مساء الخميس، بعد 24 ساعة من توقيفه واحتجازه من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي.

وقال السكران في اتصال مع «بوابة الوسط» إنه في بيته، ولم يدل بتفاصيل عن سبب إيقافه.

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وجاء توقيف الناشط المدني بعد ساعات من إصدار مجموعة من شباب النشطاء بالمنطقة الشرقية في ليبيا، بيانًا أمس حمل عنوان:«مبادرة السلام الوطني»، طالبوا خلالها بوقف الحرب.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، ترحيبها بـ«كل دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام الدائم، كمبادرة السلام الوطني التي أعلنتها مجموعة من الناشطين في شرق ليبيا»، وذلك في وقت قالت مصادر من المجتمع المدني في بنغازي إن عددًا من هؤلاء الشباب باتوا عرضة للملاحقة من قبل بعض الأجهزة الأمنية في المدينة.

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