شكري يبحث الوضع في ليبيا مع كل من مستشار الأمن القومي الأميركي ووزراء خارجية السعودية والإمارات واليونان وقبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 10:16 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري. (الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم الخميس عدداً من الاتصالات الهاتفية مع مستشار الأمن القومي الأميركي ونظرائه في السعودية والإمارات واليونان وقبرص، للتباحث حول التطورات الأخيرة في ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري بحث خلال الاتصال الهاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين «العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ومستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية».

وأوضح حافظ إأن «الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين».

وأضاف «أن الجانبين تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير شكري الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، معرباً عن إدانة مصر قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم ويزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا».

وأشار حافظ إلى «أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية محاربة والقضاء على الإرهاب».

كما أكد حافظ أن وزير الخارجية المصري أجرى أيضا اتصالات مع كل من «وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلاً عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية إن «تلك الاتصالات قد شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها».

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