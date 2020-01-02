استئناف تنفيذ خط لمياه الشرب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 08:28 مساء
جانب من استئناف تنفيذ مشروع مياه الشرب في بنغازي، 2 يناير 2020. (بلدية بنغازي).

شرع مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، الخميس، في استئناف تنفيذ خط مياه الشرب الواقع بالقرب من الطريق الدائري الخامس، من طريق المطار إلى شارع العراق؛ لتغذية منطقة شبنه «أ، ب، ج» بمياه الشرب، وتدعيم شبكة مياه الشرب بمنطقة حي السلام، الواقعة بين شارعي الأردن ولبنان.

وقالت بلدية بنغازي في بيان إن خط مياه الشرب بقطر 400 ميلليمتر، استكملت أعمال تنفيذه بعد سماح أحد المواطنين يمر الخط بأراضيه، بإزالة سور أعاق التنفيذ، حسب ما نشرت البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن المشروع تنفذه شركة برقة للمقاولات، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وساهمت شركة قلعة بغداد للمقاولات في أعمال إزالة السور. ويدخل خط المياه ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

جانب من استئناف تنفيذ مشروع مياه الشرب في بنغازي، 2 يناير 2020. (بلدية بنغازي).
جانب من استئناف تنفيذ مشروع مياه الشرب في بنغازي، 2 يناير 2020. (بلدية بنغازي).
جانب من استئناف تنفيذ مشروع مياه الشرب في بنغازي، 2 يناير 2020. (بلدية بنغازي).
جانب من استئناف تنفيذ مشروع مياه الشرب في بنغازي، 2 يناير 2020. (بلدية بنغازي).
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