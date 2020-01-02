الجزائر تؤكد تضامنها مع الليبيين ووقوفها على مسافة متساوية من أطراف النزاع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 07:57 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (وأج) إن الجزائر «ظلت في كل الأوقات على مسافة متساوية من أطراف النزاع في ليبيا وتبنت موقفا تضامنيا مع الشعب الليبي الشقيق منذ بداية الأزمة»، مؤكدة أنها ستواصل «العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للوضع في» ليبيا.

وأضافت الوكالة أنه على الرغم من متابعة الجزائر «لتطورات الأوضاع في هذا البلد الجار إلا أن الجانب الإنساني شكل بعدا كبيرا في الموقف الجزائري»، مشيرة إلى أن آخر عمل في هذا الشأن جرى اليوم الخميس، من خلال «إرسال مساعدات إنسانية لفائدة مواطني هذا البلد الشقيق».

ونقل الجيش الوطني الشعبي الجزائري بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون مساعدات إنسانية إلى ليبيا تتجاوز 100 طن من المواد الغذائية والأدوية وغيرها عبر جسر جوي سيربط المطار العسكري ببوفاريك بمطار جانت شرق البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن «المبادرة الجزائرية تأتي حسب ملاحظين- في الوقت الذي تسعى فيه أطراف أجنبية مختلفة إلى مزيد من عسكرة النزاع من خلال دعم طرف مع أخطار التصعيد في المنطقة».

المبادرات الجزائرية
وأكدت الوكالة الرسمية أن الجزائر «أوضحت موقفها المبدئي من خلال دبلوماسيتها تجاه النزاع الذي تشهده ليبيا البلد الجار، وما فتئت تبذل الجهود الرامية إلى تجنيب الشعب الليبي الشقيق ويلات الحرب».

وتابعت: «كما أن الجزائر، التي طالما كان موقفها، على مسافة متساوية من أطراف النزاع، قد جددت على لسان وزير شؤون خارجيتها صبري بوقادوم، التأكيد على قناعتها بأن تسوية النزاع في ليبيا مرهون بحل سياسي وسلمي بين الليبيين، معلنا في ذات الوقت عن مبادرات دعم لمثل هذه التسوية».

اقرأ أيضا: وزير خارجية الجزائر: سنقدم مبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بقادوم في هذا الخصوص على هامش إرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا إن «الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية».

وأشار بوقادوم في ذات السياق إلى «رفض الجزائر لوجود أي قوة أجنبية مهما كانت في هذا البلد الجار»، مؤكدا في ذات الصدد على «أهمية التوصل إلى توافق بين كل مكونات الشعب الليبي». معتبرا أن «لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع بلدان الجوار وبالأخص الجزائر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم
ثقافة وفن
«المركزي» بالبيضاء: 50.33 مليار دينار إجمالي الإنفاق على مستوى ليبيا حتى نوفمبر
ليبيا
العدد 215 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر الأزمة.. وأعباء الإيجار تعيد نازحين ...
ليبيا
السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق
دولى
مفاجأة في عقد رونالدو الجديد مع «يوفنتوس»
رياضة عالمية
كيم جونغ أون يعلن إنهاء تجميد التجارب النووية في كوريا الشمالية
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا