البعثة الأممية ترحب بـ«مبادرة السلام الوطني» ودعوات وقف القتال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 07:02 مساء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، ترحيبها بـ«كل دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام الدائم، كمبادرة السلام الوطني التي أعلنتها أمس مجموعة من الناشطين في شرق ليبيا».

وشددت البعثة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه «ينبغي دعم وتشجيع هذه المبادرة وغيرها من النداءات السابقة المماثلة، والتي أطلقت من قبل عدد من البرلمانيين وغيرهم من الجهات السياسية والاجتماعية والمدنية في كل ليبيا لتشجيع العودة إلى الحل السياسي».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «إن هذه المبادرات تُظهر التزام الشعب الليبي بوقف إراقة الدماء، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء سيادة القانون، وبناء دولة موحدة لكل لليبيين».

وأصدر مجموعة من شباب النشطاء بالمنطقة الشرقية في ليبيا بيانا أمس الأربعاء، حمل عنوان: «مبادرة السلام الوطني»، دعوا من خلالها إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم
ثقافة وفن
«المركزي» بالبيضاء: 50.33 مليار دينار إجمالي الإنفاق على مستوى ليبيا حتى نوفمبر
ليبيا
العدد 215 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر الأزمة.. وأعباء الإيجار تعيد نازحين ...
ليبيا
السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق
دولى
مفاجأة في عقد رونالدو الجديد مع «يوفنتوس»
رياضة عالمية
كيم جونغ أون يعلن إنهاء تجميد التجارب النووية في كوريا الشمالية
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا