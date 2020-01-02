السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي بالقاهرة لمناقشة الوضع في ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. (الرئاسة المصرية)

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن القومي، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها قضيتا سد النهضة وليبيا.

وأوضح راضي أن الاجتماع جرى خلاله «استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية».

وأضاف راضي أن مجلس الأمن القومي المصري تناول أيضا «التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري».