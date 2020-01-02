الرئاسة التركية: إردوغان بحث مع ترامب المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 06:22 مساء

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، «المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسورية»، جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن «دائرة الاتصال» في الرئاسة التركية.

وقالت وكالة «الأناضول» إن الرئيس إردوغان أعرب لترامب عن «قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأميركية في العراق، وعن ارتياحه لانتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن في بغداد»، مضيفة أن «إردوغان وترامب شددا على أهمية الدبلوماسية في حل المسائل الإقليمية، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الربح المشترك».

والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة الأميركية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

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وجاء ذلك ردا على غارات أميركية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب «حزب الله»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، بمحافظة الأنبار، مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

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