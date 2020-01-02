«الأناضول»: البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن البرلمان التركي وافق بالأغلبية، الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية التي تقضي بإرسال قوات إلى ليبيا، وذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان.

وجرى التصويت على المذكرة بعد أن ناقشتها الأحزاب التركية خلال الجلسة، وفق «الأناضول»، وحظيت بموافقة 325 نائبا، مقابل 184 نائبا رفضوا المذكرة.

وحسب نص مذكرة تفويض فإن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».

وأوضحت أن «مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية». وكان البرلمان التركي دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية تبدأ في 21 ديسمبر الماضي، وتستمر حتى 7 يناير 2020.

والإثنين، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان.