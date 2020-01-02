رئيس هيئة الثروة البحرية يتسلم مهام منصبه

من مراسم التسليم والتسلم بالهيئة العامة للثروة البحرية في العاصمة طرابلس في الثاني من يناير 2019.(إدارة التواصل)

أقيمت اليوم الخميس، مراسم تسليم وتسلم، بين الرئيس الجديد للجنة الإدارة بالهيئة العامة للثروة البحرية عادل كندير والرئيس السابق رضا دوزان بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت إدارة التواصل بمجلس وزراء حكومة الوفاق إلى تكريم دوزان خلال مراسم التسليم والتسلم، تقديرًا لجهوده طوال فترة عمله، متمنين له دوام التقدم والازدهار.

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يأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي رقم (1463) لسنة 2019م، بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة للهيئة العامة للثروة البحرية.

حضر الحفل أعضاء اللجنة المشكلة، ومديرو الإدارات بالهيئة العامة للثروة البحرية، تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.