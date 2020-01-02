الطاهر يستعرض مع معيتيق إجراءات تنمية إيرادات البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 03:00 مساء
لقاء ميلاد الطاهر، وأحمد معيتيق لمناقشة إيرادات البلديات، 2 يناير 2020، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

استعرض وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، اليوم الخميس، مع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، الإجراءات المتخذة بشأن اللوائح الخاصة بتنمية وتطوير الإيرادات المالية للبلديات بما يحقق التنمية المكانية فيها، وفقا لما نص عليه القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 103 لسنة 2013.

وأكد الطرفان ضرورة رد وزارة المالية على الحكم المحلي؛ للبدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية، وتحديد المخولين ونوعية إيصالات القبض، وكيفية الجباية وقيمة التوريد المالية التي يمكن أن تتصرف بها البلديات، وفق ما تضمنته مكاتبة وزارة الحكم المحلي الموجهة إلى وزارة المالية، بشأن تنفيذ نص المادة 103 من اللائحة المشار إليها المتعلقة بالرسوم البلدية، وذلك لأهميتها، حسب بيان على إدارة التواصل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس، بحث عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري، مع الطاهر، لائحة الإيرادات المالية لوحدات الإدارة المحلية التي تحدد آلية جباية إيرادات البلديات بالتعاون مع وزارة المالية، إذ عرض الطاهر ما أنجزته الوزارة بخصوص تطوير الهياكل التنظيمية للبلديات لدعم نقل اختصاصات الإدارة المحلية إليه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق
دولى
مفاجأة في عقد رونالدو الجديد مع «يوفنتوس»
رياضة عالمية
كيم جونغ أون يعلن إنهاء تجميد التجارب النووية في كوريا الشمالية
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟