وزير خارجية الجزائر: سنقدم مبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 02:25 مساء
وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الخميس، إن بلاده ستقدم العديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا خلال الأيام المقبلة.

وأشار بوقادوم إلى أن الجزائر «لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وجدد الوزير تأكيد دعم بلاده الحلول السلمية، قائلا: «لغة المدفعية ليست هي الحل، وإنما الحل يكمن في التشاور بين كل الليبيين، وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر».

والجزائر من بين الدول التي وجهت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الشكر لها، على خلفية موقفها «الداعم» خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير، الذي عقد في جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

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