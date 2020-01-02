«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من سرت إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من سرت إلى بنغازي وعلى أقصى الساحل الشرقي، سـرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين ثلاثة و4.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية ستكون متوسطة إلى ضعيفة على طول الساحل؛ بسبب اضطراب البحر في بعض المناطق وتساقط الأمطار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- استمرار سقوط الأمطار من حين إلى آخر اليوم، والرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

- البحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ويكون مضطربا على ساحل سرت، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل سرت.

- درجة الحرارة تسجل 19 درجة مئوية، والرؤية متوسطة خلال سقوط الأمطار.