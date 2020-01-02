«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 12:40 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على غالبية المناطق، خاصة خلال الليل وصباح الغد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إمكانية سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الشمال، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
أجواء مغيمة، يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق، مع فرصة تكون ضباب على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية غلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
سقوط أمطار، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، مما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريانها في بعض الأودية المحلية.

والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز عشر درجات على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا الليلة، إذ يتوقع أن لا تتجاوز ثلاث درجات مئوية على غالبية المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و15 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا الليلة وصباح الغد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق
دولى
مفاجأة في عقد رونالدو الجديد مع «يوفنتوس»
رياضة عالمية
كيم جونغ أون يعلن إنهاء تجميد التجارب النووية في كوريا الشمالية
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟