إيقاف الدراسة بشكل كامل في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 11:56 صباحا
مبنى تضرر من قذائف عشوائية في عين زارة، 20 نوفمبر 2019 (صفحة مركز الطب الميداني بفيسبوك)

وجه عميد المجلس البلدي عين زارة، عبدالواحد البلوق، اليوم الخميس، بتعليق الدراسة في كل المدارس العامة والخاصة لحين إشعار آخر.

وأوضح البلوق أن هذا الإجراء جاء من أجل سلامة الطلبة نظرا للاشتباكات الدائرة في عدد من مناطق البلدية، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من العائلات، حسب خطابه إلى مراقبة التعليم، المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل «فيسبوك».

وفي 4 نوفمبر الماضي، تعرضت مدرسة رجب النائب الابتدائية إلى أضرار جراء سقوط قذيفة عشوائية بالقرب منها، وذلك خلال وجود الطلاب داخلها، مما دعا مراقبة التعليم في البلدية في حينه، إلى تعليق الدراسة في عدد من المدارس.

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كما قرر المجلس البلدي أبوسليم، في 19 ديسمبر الماضي، إيقاف الدراسة كليا في جميع المدارس التعليمية بالقطاعين العام والخاص، والتي تتبع مراقبة التعليم الواقعة في النطاق الإداري بالبلدية، بسبب الاشتباكات الدائرة في حي أبوسليم الواقع في جنوب طرابلس، مما ألحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ويمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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