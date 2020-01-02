مستشفى أبو هادي القروي في سرت يتسلم أجهزة ومعدات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 10:20 صباحا
أجهزة ومعدات طبية مخصصة لمستشفى أبو هادي القروي، 1 يناير 2020، (بلدية سرت)

تسلمت إدارة مستشفى أبوهادي القروى أجهزة ومعدات طبية مقدمة من بلدية سرت أمس الثلاثاء.

وضمت الشحنة جهازا للموجات فوق الصوتية رباعى الأبعاد، وأجهزة تخطيط قلب، وأجهزة تحاليل طبية حديثة كيمياء الدم، تحوى 85 نوعا من التحاليل، وجهاز تحاليل مشتقات الدم، ومعدات جراحية، وصناديق تعقيم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشملت أيضا أسرة طبية للكشف على المريض، وأجهزة ميكروسكوب للتحاليل الطبية، ومستلزمات تشغيلية طبية أولية للإسعافات الأولية، ومستلزمات معمل تحاليل طبية كاملة، وطاولات نقل معدات طبية، وأجهزة قياس ضغط الدم.

وأوضح البيان أن هذه الشحنة والدعم الطبى من المستلزمات الطبية التشغيلية والإسعافات الأولية والمعدات الجراحية والأجهزة تكفى المستشفى فترة عام كامل. 

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