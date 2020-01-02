مركز «وشم» ينظم ندوة حول حقوق العاملين الليبيين في المنظمات الأجنبية والدولية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 02 يناير 2020, 10:11 صباحا

نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، بالاشتراك مع منظمة مراس للتنمية، ومفوضية المجتمع المدني، ندوة حول حقوق العاملين الليبيين في المنظمات الأجنبية والدولية.

وتناول المشاركون في الندوة عددا من المحاور، منها تحليل واقع العاملين الليبيين العاملين في المنظمات الأجنبية والدولية، وعرض خارطة عن منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية في ليبيا، وأماكن وجودها، والجهات التابعة لها، كما جرى التركيز على الإطار القانوني المنظم لعقود العمل بالمنظمات الأجنبية والدولية.

وسلط النقاش الضوء على الإطار القانوني المنظم لحقوق العامل مع المنظمات الأجنبية والدولية، مع توضيح المؤسسات التي يمكن اللجوء إليها في حال تعرض العاملين إلى أي ضغوطات وممارسات ظالمة.

وطرح في الندوة نتائج الاستبيان الذي وزعته مفوضية المجتمع المدني على العاملين بالمنظمات الأجنبية والدولية، حيث عبر 56% من الموظفين عن معاناتهم من الظلم الإداري والمالي، كما أفاد 55%عن تأخر المرتبات وعدم وجود ضمانات صحية وتأمين وانعدام الإجازات دون مرتب.

ولفتت مدير مركز «وشم» لدراسات المرأة، الدكتورة عبير أمنينة، إلى «أهمية العمل على اعتماد قانون للمجتمع المدني ينظم العمل المدني وعلاقاته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي».

مركز «وشم» يناقش الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات الليبي

شارك في الندوة عميد كلية القانون بجامعة بنغازي، الدكتورة سلوى الدغيلي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة في مفوضية المجتمع المدني، سالم المعداني، والأستاذ رمضان الجهاني ممثلا عن وزارة العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق
دولى
مفاجأة في عقد رونالدو الجديد مع «يوفنتوس»
رياضة عالمية
كيم جونغ أون يعلن إنهاء تجميد التجارب النووية في كوريا الشمالية
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟