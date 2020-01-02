مركز «وشم» ينظم ندوة حول حقوق العاملين الليبيين في المنظمات الأجنبية والدولية

نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، بالاشتراك مع منظمة مراس للتنمية، ومفوضية المجتمع المدني، ندوة حول حقوق العاملين الليبيين في المنظمات الأجنبية والدولية.

وتناول المشاركون في الندوة عددا من المحاور، منها تحليل واقع العاملين الليبيين العاملين في المنظمات الأجنبية والدولية، وعرض خارطة عن منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية في ليبيا، وأماكن وجودها، والجهات التابعة لها، كما جرى التركيز على الإطار القانوني المنظم لعقود العمل بالمنظمات الأجنبية والدولية.

وسلط النقاش الضوء على الإطار القانوني المنظم لحقوق العامل مع المنظمات الأجنبية والدولية، مع توضيح المؤسسات التي يمكن اللجوء إليها في حال تعرض العاملين إلى أي ضغوطات وممارسات ظالمة.

وطرح في الندوة نتائج الاستبيان الذي وزعته مفوضية المجتمع المدني على العاملين بالمنظمات الأجنبية والدولية، حيث عبر 56% من الموظفين عن معاناتهم من الظلم الإداري والمالي، كما أفاد 55%عن تأخر المرتبات وعدم وجود ضمانات صحية وتأمين وانعدام الإجازات دون مرتب.

ولفتت مدير مركز «وشم» لدراسات المرأة، الدكتورة عبير أمنينة، إلى «أهمية العمل على اعتماد قانون للمجتمع المدني ينظم العمل المدني وعلاقاته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي».

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شارك في الندوة عميد كلية القانون بجامعة بنغازي، الدكتورة سلوى الدغيلي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة في مفوضية المجتمع المدني، سالم المعداني، والأستاذ رمضان الجهاني ممثلا عن وزارة العمل.