ندوة عن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 11:31 مساء
ندوة في مركز بنغازي الطبي حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة, 1 يناير 2019 (مركز بنغازي الطبي)

أقيمت اليوم الأربعاء، في مركز بنغازي الطبي ندوة حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، بتنظيم مكتب مكافحة العدوى والتثقيف الصحي بالمركز، وحضور عدد من المتخصصين والأكاديميين والأطباء.

وبحسب بيان للمركز اليوم، تحدثت عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي أسماء العقيلي مؤكدة ضرورة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل إنساني والابتعاد عن أسلوب الشفقة «حتي لا يشعر بالدونية أو أي نقص».

ولفتت إلى محاولات دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وعدم وضع حاجز بينهم وتوفير مناخ إيجابي لتعزيز قدراتهم النفسية والاجتماعية ومعاملتهم كأشخاص طبيعيين في المجتمع.

وأشارت الندوة إلى عدة توصيات منها إنشاء مكتب مستحدث يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع علامات لغة الإشارة على لافتات العيادات ومداخل المستشفى وعدم استخدام موقف السيارات الخاص بهم.

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