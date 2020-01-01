الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط يستعرض الميزانية المقترحة لسنة 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 10:59 مساء
الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط، 1 يناير 2020, (مؤسسة النفط)

بحث الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال عام 2019، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، تم عرض مختلف مشاريع الشركة والأهداف التي تعتزم تحقيقها خلال العام المقبل لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، كما تم مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة والمتمثل في استكمال الحفر لعدد من الآبار وتكملتها واختبارها، وإعداد التجارب المعملية والمسوحات السيزمية وبرامج اعادة المعالجة، وتطوير الاحتياطي المتمثل في تنفيذ بعض الدراسات المكمنية والمعملية، ومباشرة عمليات الحفر التطويري لعدد من الآبار، والنجاح في إعادة استكمال بعض الآبار بحقل الفارغ خلال العام الماضي وإضافته إلى المرحلة الثانية لتطوير الحقل.

صنع الله يؤكد دعم برامج شركة الإنشاءات النفطية

فيما شهد الاجتماع عرض نتائج اختبار البئر الاستكشافي 6P2-59  بحوض سرت، ودراسة تطوير حقل شمال جالو، وتطوير حقل شمال جالو وحلو 3، كما تطرق إلى مشاريع الحفاظ على البيئة، ومن ضمنها الحد من المياه المصاحبة واستغلال الغاز المنتج والتقليل من الحرق والانسكابات النفطية، فيما تم استعراض تقرير هيئة المراقبة .

فيما هنأ صنع الله، الشركة بمناسبة تدشين وبداية المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل الفارغ خلال عام 2019، والمستهدف ان تصل معدلات الانتاج به إلى حوالي 180 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك صيانة خط النفط الخام 18 بوصة في وقت قياسي.

وشدد صنع الله على ضرورة الإسراع في استكمال عدد من المشاريع الهامة التي ستساهم في الحفاظ على عمليات الإنتاج، كاستبدال خطوط النقل المتهالكة بحقول الواحة والزقوط والسدرة، واستبدال خزانات النفط الخام المتضررة بميناء السدرة النفطي، والإسراع في وضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج أمثال حقلي شمال جالو، وم . ن 98 حسب الخطط المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد عزم المؤسسة التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة من أجل اعتماد التطوير السريع لهذه الحقول الضخمة نظرًا للعائد الكبير على الاستثمار وتوقع زيادة الدخل سريعا، كما أشاد بدور الشركة في إجراء الدراسات المكمنية بواسطة المهندسين الليبيين، موجها بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والسلامة والتنمية المستدامة في تنفيذ برامج التنمية المكانية بالمناطق النفطية، واستمرار الاهتمام ببرامج الإصحاح البيئي والتركيز عليها ووضعها موضع التنفيذ.

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