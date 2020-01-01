نقل 20 مهاجرًا من تشاد والسودان إلى فرع جهاز الهجرة في بنغازي

المهاجرون الذين جرى نقلهم إلى بنغازي. (الإنترنت)

نقل مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، اليوم الأبعاء، 20 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسيتين التشادية والسودانية إلى فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق، إن هؤلاء المهاجرن أُلقي القبض عليهم بالمدينة خلال الأيام الماضية من قبل قسم البحث الجنائي بطبرق وهم من الرجال والأطفال والنساء، مؤكدًا أنه جرى العناية بهم داخل مركز إيواء طبرق حتى يتم ترحيلهم حسب القوانين.

يشار إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تنشط بطبرق، خاصة من الجهة الشرقية لليبيا عن طريق مصر أو الجهة الجنوبية عن طريق منطقة بحر الرمال العظيم الواقعة بين واحة الجغبوب ومدينة الكفرة.