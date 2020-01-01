لجنة مكلفة من القيادة العامة تبحث حصر مباني القوات المسلحة المتعدى عليها في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 01 يناير 2020, 09:18 مساء
اجتماع لجنة القيادة العامة مع مسؤولين بلدية طبرق. (الإنترنت)

عقدت لجنة مكلفة من قبل القيادة العامة للجيش، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في طبرق مع المجلس التسييري للبلدية وقيادات منطقة طبرق العسكرية؛ لبحث إمكانية حصر مباني القوات المسلحة المتعدى عليها من قبل مواطنين بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن اللجنة المكلفة من قبل القيادة العامة للجيش الليبي ومسؤولي منطقة طبرق العسكرية بحثوا مع المجلس التسييري للبلدية إمكانية القيام بعملية حصر للمباني التابعة للقوات المسلحة التي سيطر عليها مواطنون مع بداية أحداث ثورة 17 فبراير العام 2011 بحجة ملكية الأرض.

وأضاف المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن الاجتماع عرض خطة اللجنة المكلفة لحصر المباني بالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية طبرق ومكتب الأملاك العامة وقيادة منطقة طبرق العسكرية.

وتعرضت أغلب المباني الحكومية في بليبيا مع بداية ثورة 17 فبراير للنهب والسرقة والبيع من قبل المواطنين بحجة ملكية الأرض، وأن النظام السابق قام بسرقتها وتخصيصها باسم الدولة الليبية.

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