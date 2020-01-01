«تعليم الوفاق» تعتمد تقرير الإنفاق في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 09:14 مساء

اعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري، صباح اليوم، التقرير السنوي للإحصاءات والمؤشرات الوطنية للتعليم وتقرير الإنفاق المالي للعام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع مع إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة، بحضور الوكيل عادل جمعة ومدير مصلحة المرافق التعليمية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وقدم مدير الإدارة شرحًا وافيًا حول المراحل التي مر بها إعداد التقرير، الذي اعتبره خطوة فنية مهمة وستعطي مؤشرات حقيقية لصانعي القرار.

في سياق متصل اجتمع وزير التعليم ووكيل الوزارة، مع مراقبي تعليم المنطقة الجنوبية (سبها وأوباري والغريفة وبنت بية ووادي البوانيس وبراك وأدري والقرضة والجفرة وغدامس ودرج ووادي عتبة ومرزق والشرقية والقطرون  والشويرف).

وخصص الاجتماع لمناقشة سير العملية التعليمية في كل المراقبات التعليمية وتحديد الأولويات في المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

فيما كرم الوزير، مراقبي تعليم الجنوب، «تقديرًا لجهودهم الاستثنائية وعدم غيابهم عن اَي اجتماع أو منشط تقوم به الوزارة رغم بعد المسافات ومشاق السفر والظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد».

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