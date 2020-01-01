مجلس النواب يدعو أعضاءه لجلسة في بنغازي لبحث «التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 07:44 مساء
جلسة لمجلس النواب، (أرشيفية: الإنترنت)


دعا مجلس النواب في طبرق جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة التي تعقد الإثنين المقبل في بنغازي؛ لمناقشة ما وصفه بـ«تداعيات الاتفاقية الباطلة» في إشارة إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من «تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة قوات القيادة العامة.

رويترز: مصادر تقول إن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

ويوم 27 نوفمبر وقَّعت حكومة الوفاق والحكومة التركية مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟