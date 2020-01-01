تكليف مسؤولي «العامة للسلامة» بإعداد مذكرة لخطة تطوير وتنظيم عمل الهيئة

اجتماع كاجمان مع إدارة هيئة السلامة. (إدارة التواصل والإعلام)

كلف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالهيئة العامة للسلامة بإعداد مذكرة تتضمن الاختصاصات والمهام الموكلة للهيئة حاليًا والتغييرات المطلوبة لتطوير عمل الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كاجمان، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلامة العميد امحمد الككلي، ومديري الإدارات المختصة بالهيئة، بحضور مستشاريه.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الهيئة العامة للسلامة، العميد امحمد الككلي استعرض خلال الاجتماع مهام الهيئة وهيكلتها وأهم الأعمال التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والمشاكل الإدارية والمالية والفنية، التي تواجهها في تقديم الخدمات المطلوبة منها، التي أثرت بشكل مباشر في ضعف أداء الهيئة.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى أهمية البدء في برنامج التأمين الصحي للعاملين بالهيئة العامة للسلامة طبقًا للقوانين والقرارات النافذة.

واتفق المشاركون في الاجتماع «على أن تتولى الهيئة إعداد مذكرة متكاملة تتضمن اختصاصات والمهام الموكلة لها حاليًا، وأهم التغييرات المطلوبة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير الهيئة وتحسين أدائها، ليتم عرضها على نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان ليتولى عرضها ومناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل».