عماري والطاهر يبحثان لائحة الإيرادات المالية للمجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 06:49 مساء
عماري والطاهر خلال لقائهما بديوان رئاسة الوزراء. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري زايد، صباح اليوم الأربعاء مع المفوض بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، لائحة الإيرادات المالية لوحدات الإدارة المحلية التي تحدد آلية جباية إيرادات البلديات بالتعاون مع وزارة المالية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء عماري والطاهر الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء جرى خلاله متابعة عمل وزارة الحكم المحلي في ظل اختصاصاتها، ومناقشة إقفال العام المالي في الوزارة والبلديات.

وأضافت أن المفوض بوزارة الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، عرض على عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة محمد عماري ما أنجزته الوزارة بخصوص تطوير الهياكل التنظيمية للبلديات لدعم نقل اختصاصات الإدارة المحلية إليه.

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