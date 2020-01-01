الرئاسي يرحب بـ«دعم» الجامعة العربية لاتفاق الصخيرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 02:40 مساء
لقاء معيتيق مع سيالة لمناقشة اجتماع الجامعة العربية، 1 يناير 2019، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، «ترحيب المجلس بموقف جامعة الدول العربية المنحاز إلى الشرعية، ودعمها التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا».

وبحث معيتيق مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، نتائج الاجتماع الاستثنائي للجامعة العربية بشأن ليبيا على مستوى المندوبين غير الدائمين، أمس الثلاثاء، حسب بيان إدارة التواصل بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وكانت الجامعة العربية جددت خلال الاجتماع التزامها بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، كما أكدت دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، «باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا»، وشددت على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة في بلدهم.

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من جهته، أكد سيالة تواصله مع وزراء خارجية دول المغرب العربي والدول العربية بشأن «عدم التعامل مع الأجسام غير الشرعية التي لم تنبثق عن اتفاق الصخيرات».

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