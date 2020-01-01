«بركان الغضب»: مقتل 3 أشخاص بسبب قصف على السواني

أعلنت صفحة عملية «بركان الغضب»، مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف للطيران الحربي الداعم لقيادة العامة في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس.
وأوضحت الصفحة أن القصف أصاب ورشة ومخزن حديد، منوهة بأن الضحايا الثلاثة هم مالك المصنع وابنه وسائق سيارة نقل.
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