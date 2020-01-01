«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل طرابلس إلى رأس لانوف

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح بحرية إلى شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى رأس لانوف، والساحل من طبرق إلى الجبل الأخضر، سـرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج ليتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم، الأربعاء، أن الرؤية ستكون متوسطة إلى ضعيفة على طول الساحل بسبب اضطراب البحر وتساقط الأمطار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- سقوط أمطار من حين إلى آخر، بينما تكون الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، بينما يصل ارتفاع الموج إلى 2.75 متر.

- الرؤية متوسطة خلال سقوط الأمطار، وتسجل درجة الحرارة 19 درجة مئوية.