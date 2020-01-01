«الأرصاد»: سقوط أمطار على المنطقة من الخمس إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الباردة على غالبية مناطق ليبيا، مع فرصة سقوط أمطارمتفرقة على الشمال الغربى، تكون جيدة هذا اليوم على المنطقة من الخمس إلى سرت، وتشمل الأمطار الجيدة مناطق الجنوب الشرقى «السرير وتازربو».

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الأربعاء على غالبية مناطق الشمال والجنوب بين 10 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز تسع درجات مئوية على مرتفعات الجبل الغربى والحمادة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من حين لآخر على غالبية المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة على المنطقة من الخمس إلى سرت والدواخل.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز تسع درجات الحرارة على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على مناطق أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط غدا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و16 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تكاثر السحب على غالبية المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجفرة والحمادة، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 9 و14 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة اليوم على السرير وتازربو، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة مئوية.