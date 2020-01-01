صنع الله يؤكد دعم برامج شركة الإنشاءات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 09:44 صباحا
اجتماع الجمعية العمومية للشركة في مقر مؤسسة النفط، 31 ديسمبر 2019، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تدعم الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية؛ من أجل تنفيذ برامجها، مع التأكيد على النمو التدريجي للشركة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أمس الثلاثاء، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام 2019، وبرامج العمل والميزانية المقترحة للعام 2020، إضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها العام المقبل.

وتناول مسؤولو الشركة الأعمال التي تعتزم تنفيذها، موضحين أنها تسعى رغم الصعوبات التي تواجهها لتنفيذ العديد من المشاريع في مجال الإنشاءات وصيانة خطوط الأنابيب والخزانات ومشاريع الربط الكهربائي، كما تهدف إلى عقد اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي، وأبو القاسم شنقير، والعماري محمد العماري، وهيئة مراقبة الشركة، والمديرون العامون بالمؤسسة والشركة، ومن جانب الشركة كل من رئيس مجلس وأعضاء لجنة الإدارة.

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