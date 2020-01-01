«بركان الغضب»: قوة حماية سرت تنفي تعرض المدينة إلى القصف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 08:10 صباحا
مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت تعرض المدينة إلى قصف جوي أمس أو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حسب ما نقلت عنه صفحة عملية «بركان الغضب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلنت القوة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، تعرض إحدى دورياتها إلى قصف جوي، ما أسفر عن وفاة خمسة من عناصرها، قبل أن يرتفع العدد إلى ستة، بعد وفاة أحد المصابين في الغارة متأثرا بجراحه، وقد أوردت القوة أسماء القتلى الخمسة، وهم «خلف الله فرج أمحمد وبشير صالح أبوسكساكة وعلي سالم أبوزميتة وعلي عبدالسلام اشتيوي والطايع هلال الطايع».

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