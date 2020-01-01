هيئة الرقابة الإدارية: لم يثبت أي تجاوز أو مخالفة لشركة المدار الجديد ببوابة العبور للاتصالات الدولية

أكدت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، أنه «لم يثبت أي تجاوز أو مخالفة لشركة المدار الجديد بخصوص بوابة العبور للاتصالات الدولية»، مشيرة إلى أن ما قامت به شركة «المدار الجديد» من إجراءات «لم تكن مخالفة وفق صحيح القانون».

وقالت هيئة الرقابة في كتاب وجهته إلى رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية إنه «في إطار البحث والمتابعة لموضوع ترخيص تمرير الحركة الهاتفية الدولية عبر بوابة (VOIP) خارج المقسمات الدولية فإن الأمر يستوجب ضرورة الإسراع في اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات رقم (22) لسنة 2010».

كما حثت هيئة الرقابة الإدارية الإدارة العامة لشؤون التنظيم التابعة لهيئة الاتصالات بـ«اتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لاستصدار لوائح تنظيمية بشأن احتساب التعريفة ومستوى الخدمة وهامش الربح».

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ولفتت هيئة الرقابة الإدارية إلى «ضرورة التنسيق مع شركة الاتصالات القابضة بتعزيز مذكرة الهيئة بشأن فتح بوابات عبور لجميع شركات الاتصالات الوطنية العاملة، وعدم احتكار الخدمة بهدف المنافسة والتطوير مع الأخذ في الاعتبار جودة الخدمة».