الهيئة العامة للاوقاف بحكومة الوفاق تقرر تأجيل قرعة الحج

الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، تعلن عن « تأجيل قرعة الحج للموسمين (1441هـ - 2020م) و(1442هـ - 2021م) حتى يوم السبت الموافق 11 يناير 2020».

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف أن قرار التأجيل جاء «استجابة لكثرة الطلبات الموجهة من السادة المواطنين من الموظفين والعاملين بالدولة والمتضمن رغبتهم في أن يجري إجراء القرعة بأحد أيام العطل السمية ليتسنى لهم متابعتها».

ولفتت الهيئة إلى أنها «شرعت في إعداد إحصائية تبين كيفية توزيع الحصة المخصصة لدولة ليبيا من الحجاج والتي يبلغ عددها 7800 حاج».

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كما أشارت الهيئة إلى «استمرار عمل اللجنة الفنية الذي يختص بمعالجة الحالات التي لم تقبل المنظومة تسجيلهم، خاصة الحالات التي كانت تعاني من مشاكل في بمنظومة الرقم الوطني».