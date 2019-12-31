وزير الصحة بالحكومة الموقتة يعتمد الآلية الجديدة لإدارة المستشفيات

وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب. (الإنترنت)

اعتمد وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، مع شركة الميثاق المساهمة، الآلية الجديدة لإدارة المستشفيات لصالح مستشفى جالو المركزي بسعة (200) سرير، الواقع بنطاق بلدية جالو.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة إن الآلية الجديدة تسمح بـ«التعاقد مع شريك محلي أو أجنبي في إدارته وفق الشروط الموضوعة من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة، التي تتضمن تقديم كل الخدمات الطبية بمستوياتها المختلفة وتوفير الاحتياجات الطبية والتسييرية والإدارية والخدمية بنظام شراء الخدمة».

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ولفت الوزير عقوب إلى أن «الآلية الجديدة تضمن التعاون في مجال تطوير الخدمات الطبية به، وذلك وفق إستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن، التي من بينها شراء الخدمة وتنفيذ الآلية الجديدة لإدارة المستشفيات خلال العام 2020».